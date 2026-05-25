«Смерть имеет лицо Даши»: Дугин рассказал об отношении к смерти дочери

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что после гибели своей дочери изменил отношение к смерти, людям и народу.

Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья вечером 20 августа 2022 года. Она похоронена на кладбище в селе Михайловская Слобода в Раменском городском округе, рядом с могилой бабушки. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк.

Философ поделился, что ее смерть сильно повлияла на него.

«Смерть стала для меня чем-то личным. Она имеет лицо Даши», — объяснил Дугин, добавляя, что у него «изменилось отношение к смерти и изменилось отношение к людям».

По его словам, в прошлом в его теории был «очень важен был народ», и он считал, что люди «должны полностью служить народу как целому», а также «отказываться от себя, преодолевать себя».

«В отношении меня самого я не изменил такого принципа. Индивидуум ничтожен только в моем случае. Вот этого я не понимал. А другие личности они не могут быть такими», — рассказал Дугин.

Философ признался, что «осознал, насколько важен человек», и со смертью дочери «пропал космос, целая вселенная погасла», что никак не может быть компенсировано или уравновешено.

По его мнению, он мог быть изначальной целью атаки, но от этого ему стало еще тяжелее. Дугин считает, что украинская сторона любит театральные эффекты. Он вспомнил, что на фестивале читал лекцию о «дьяволе в истории», и в это время и дочерь, и убийца слушали его выступление.

