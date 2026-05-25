«Его надо заслужить»: философ Дугин предложил ограничить доступ россиян к интернету

Философ Александр Дугин предложил выдавать россиянам доступ к интернету дозированно, порциями и только «за хорошее поведение». Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Мне кажется, что можно его (интернет — прим. «Газета.Ru») выдавать порционно и за хорошее поведение. Интернетом надо научиться пользоваться. До него надо дорасти. Его надо заслужить», — сказал Дугин.

Он положительно оценил ограничения в работе Telegram, заявив, что после начала «глушения» мессенджера люди стали чаще выходить на улицу и больше общаться друг с другом в реальной жизни.

По словам Дугина, виртуальный мир приводит к утрате живого общения и самих себя, поэтому людям стоит чаще возвращаться к офлайн-жизни.

В марте философ в своем Telegram-канале предлагал выстраивать работу интернета по «сезонному принципу», отключая его на весенне-летний период и включая на осенне-зимний. По его мнению, с приходом тепла необходимость в постоянном доступе к сети снижается, поскольку «есть жизнь», тогда как зимой виртуальное пространство может выполнять роль своеобразных «снов зимней спячки».

Ранее в России нашли способ сохранить работу банкоматов без интернета.