Стоматолог рассказала о невидимых причинах мучительной зубной боли

Стоматолог Тишкина: зуб может болеть из-за скрытого перелома
Боль при раскусывании твердой пищи или в момент резкого размыкания челюсти может указывать на скрытый перелом зуба. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач Центра естественной стоматологии New Iceberg Ольга Тишкина.

«Трещина в зубе дает о себе знать мгновенно: в момент ее возникновения появляется острая боль. Однако сразу к врачу обращаются далеко не все: болевые ощущения стихают на некоторое время, а человек просто адаптируется к проблеме, переходя на мягкую пищу и избегая нагрузки на одну сторону челюсти. В таком режиме пациенты могут жить месяцами и даже годами — до тех пор, пока боль и воспаление не усилятся настолько, что заставят прийти на прием», — объяснила Тишкина.

По ее словам, скрытый перелом может возникнуть даже в здоровом зубе. Чаще всего — из-за резкой механической перегрузки, падения или даже удара челюстей друг о друга.

«В группе особого риска — люди с бруксизмом и другими парафункциями жевательных мышц, а также те, у кого неправильный прикус или есть привычка грызть твердые предметы», — предупредила врач.

Стоматолог отметила, что чаще всего повреждаются нижние седьмые зубы. На втором месте — верхние «пятерки» и «четверки», а после них — нижние «шестерки». Компьютерная томография (КЛКТ) может «не замечать» вертикальную трещину корня на ранних этапах. Прицельный снимок может показать уже возникшее воспаление в кости, но не саму причину.

«Для выявления скрытых переломов применяют два «золотых стандарта»: осмотр под микроскопом и окрашивание специальными диагностическими красителями, которые делают трещину заметной. В большинстве случаев, если трещина уходит глубоко в корень жевательного зуба, восстановить его невозможно — такой зуб подлежит удалению. Но удаление — не приговор: утраченный зуб замещают имплантатом или, в ряде случаев, даже проводят аутотрансплантацию, пересаживая на это место собственный зуб мудрости пациента», — объяснила Тишкина.

Стоматолог рекомендовала при появлении дискомфорта и резкой боли во время жевания, смыкания и размыкания зубов не ждать появления отека и ухудшения состояния.

«Чем раньше будет обнаружена трещина, тем больше шансов сохранить костную ткань вокруг зуба для последующей успешной имплантации», — заключила она.

