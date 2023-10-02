В Индии мужчина проглотил 60 несъедобных предметов и попал в больницу

В Индии мужчина проглотил 60 разных предметов из-за редкого заболевания. Об этом сообщает New York Post.

Житель штата Пенджаб испытывал боли в желудке более года. Когда состояние стало критическим, 35-летний мужчина обратился в больницу. Во время обследования медработники заметили у него в желудке 60 предметов, среди которых были пуговицы, наушники, гайки и другие несъедобные вещи.

В результате пациента прооперировали. Вмешательство длилось три часа, пациента подключили к ИВЛ. Он до сих пор находится в критическом состоянии. Причина заключается в том, что острые предметы нанесли существенные повреждения желудку мужчины.

По словам врачей, пациент страдает пикацизмом – так называют желание есть что-то малосъедобное.

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