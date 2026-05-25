Пропавшего под Липецком мужчину мог зарезать его 18-летний сын

Правоохранители задержали 18-летнего юношу, которого подозревают в убийстве собственного отца, молодой человек скрылся с места преступления. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Юношу в ближайшее время доставят на допрос. По предварительной информации, он расправился с отцом во время ссоры.

Отец и сын пропали по дороге домой в село Спешнево-Ивановское 22 мая, позднее в лесополосе нашли их машину, а возле авто было обнаружено тело 42-летнего главы семейства с ножевыми ранениями, его сына найти не удалось. Родственники погибшего заявили, что 18-летний сын липчанина не может быть причастен к его убийству. Возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует региональная прокуратура.

До этого в Москве мужчина избил отца, сломал гортань и бросил умирать в квартире. Врачи доставили пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось. Известно, что старший член семьи работал в строительной фирме, сын был безработным.

