Пьяный мужчина зашел в чужой дом, запер дверь и уснул прямо на полу

Таец перебрал с алкоголем и уснул на полу в чужом доме

В Таиланде так перебрал с алкоголем, что случайно зашел в чужой дом, запер дверь и уснул прямо на полу.

Инцидент произошел в провинции Чонбури. Хозяин дома находился один, когда внезапно услышал, как кто-то открывает входную дверь. Через несколько секунд в дом вошел незнакомец, спокойно закрылся изнутри и тут же рухнул на пол.

Испуганный мужчина решил, что к нему ворвался преступник, и сразу вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили настолько пьяного незнакомца, что тот едва понимал, что происходит вокруг.

Проверка показала, что у мужчины не было оружия, а сам он просто перепутал дом в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже его забрали спасатели, чтобы он протрезвел, а затем связались с родственниками.

