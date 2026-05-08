Буддийский монах четыре раза садился за руль пьяным и попал в тюрьму

Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее буддийский монах в возрасте получил восемь месяцев тюремного заключения после того, как в четвертый раз попался на вождении в состоянии опьянения, пишет Korea Times.

Мужчина проехал около 200 метров с уровнем алкоголя в крови 0,172‰, что более чем вдвое превышает порог лишения прав. По данным властей, монах выпивал с друзьями после поминальной церемонии по настоятелю храма и решил отправиться домой.

Это далеко не первое нарушение. Ранее монаха штрафовали за пьяную езду в 2004 и 2008 годах. В январе 2020 года он получил два года тюрьмы условно за аналогичное преступление. Кроме того, с 2009 по 2012 год у него было несколько судимостей за вождение без прав — от штрафов до реального тюремного срока.

Судья отметил крайне высокий уровень алкоголя в крови подсудимого и его неоднократные нарушения. Смягчающим обстоятельством признано отсутствие ДТП.

Ранее в Таиланде монаха изгнали из буддистского храма за пристрастие к алкоголю.

 
