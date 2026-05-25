Врач объяснила, полезно ли пить воду с электролитами

Вода с электролитами полезна спортсменам, оправдана в жару, при болезни и излишней потливости, но бессмысленна для обычной повседневной жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«Электролиты — это минералы, растворенные в воде, которые проводят электрический ток и обеспечивают работу организма. Основные: натрий, калий, магний, кальций, хлориды. Звучит скучно, но без них невозможно сокращение мышц, работа сердца, передача нервных импульсов, поддержание давления, нормальная гидратация клеток. Проще говоря — вода удерживается в организме именно благодаря электролитам. Можно выпить литр воды и все равно остаться обезвоженным, если солевой баланс нарушен. Вот почему в жару особенно это ощущается», — пояснила Гузман.

Она отметила, что в определенных обстоятельствах вода с электролитами действительно полезна и ускоряет восстановление. Особенно во время активных физических нагрузок, жаркой погоды или при излишней потливости.

«Пот — это не просто вода. Это солевой раствор. Если потеря жидкости большая, организм сталкивается сразу с двумя проблемами: уменьшается объем крови, нарушается электролитный баланс. Отсюда знакомые симптомы: слабость, головокружение, судороги, падение выносливости, тахикардия, головная боль после тренировки или жары. И вот здесь электролиты действительно работают. При длительной физической нагрузке, например, беге более 60–90 минут, при езде на велосипеде, во время игры в футбол или теннис, при интенсивных тренировках в жаре они также эффективны», — сказала врач.

Вода с электролитами также поможет быстрее восстановиться при потере жидкости во время болезни.

«Классическая медицинская ситуация: диарея, рвота, высокая температура. Именно поэтому в клинических рекомендациях используются растворы для пероральной регидратации — по сути те же электролиты, только без фитнес-маркетинга. Но не все «электролитные напитки» одинаково полезны. Большинство из них — это: вода, сахар, ароматизаторы, немного солей. Иногда сахара там столько же, сколько в газировке.Что важно смотреть: натрий 300–700 мг/л — рабочий диапазон для спорта; умеренное количество сахара (4–6%); отсутствие лишних стимуляторов. Иногда обычная вода, щепотка соли и фрукт (например, лимон) работают не хуже дорогого напитка», — констатировала Гузман.

