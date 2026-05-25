В РГО рассказали о сокровищах затонувшего парохода «Князь Горчаков»

Руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк заявил в разговоре с РИА Новости, что затонувший в 1906 году после подрыва на мине пароход «Князь Горчаков», который обнаружили силы Тихоокеанского флота в Приморье, мог перевозить из Одессы предметы быта для высокопоставленных лиц Владивостока.

Кондратюк рассказал, что, согласно документам, пароход вез из Одессы во Владивосток предметы быта для местной знати — вероятно, мебель и картины. Однако шансы на их сохранность крайне малы.

По его словам, в Японском море водится моллюск-древоточец, превращающий дерево в труху. Именно поэтому, например, не находят деревянных судов XVII века — от них остаются лишь металлические детали или привальный брус. Что удастся увидеть на этом судне — неизвестно, но исследования продолжатся. Кондратюк уточнил, что любой объект, пролежавший в воде более 100 лет, считается археологическим памятником. Для изъятия артефактов требуется разрешение, без которого возможны только фото- и видеосъемка.

18 мая 1906 года пароход «Князь Горчаков», следовавший из Одессы во Владивосток, подорвался на морской мине в районе острова Аскольд. Несмотря на попытки экипажа спасти судно, оно вскоре затонуло, однако вся команда успела покинуть борт на шлюпках. Как отмечали в Тихоокеанском флоте, ранее поискам парохода мешали сложная обстановка в районе интенсивного судоходства, постоянные туманы и плохая видимость.

