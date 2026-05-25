Жительница Красноярска несколько дней ходила и тренировалась с иголкой в стопе

В Красноярске женщина несколько дней ходила и тренировалась с иголкой в стопе

В Красноярске женщина наступила на иголку и несколько дней ходила с ней в стопе. Об этом сообщает пресс-служба краевой клинической больницы.

Женщина ходила дома босиком и в какой-то момент почувствовала легкий укол в стопу. Она решила, что наступила на крошку, однако дискомфорт не исчез. Она не придала этому значения и следующие несколько дней она вела привычный образ жизни — провела тренировку по боксу и суммарно поднялась по лестнице на эквивалент 200 этажей.

Однако в какой-то момент ее нога сильно распухла и женщина обратилась в больницу. Рентген показал, что у нее в стопе находится фрагмент швейной иглы. Острый предмет вошел вертикально, обломился и из-за активной двигательной активности ушел еще глубже.

Хирург успешно удалил иглу из ноги женщины. Врач предупредил, что в подобных случаях нельзя нагружать конечность — осколок мог достичь сухожилий или сосудов. Пациентку уже выписали.

Ранее россиянин полтора года жил с 12-сантиметровой веткой в голове.