Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Жительница Красноярска несколько дней ходила и тренировалась с иголкой в стопе

В Красноярске женщина несколько дней ходила и тренировалась с иголкой в стопе
Краевая клиническая больница/VK

В Красноярске женщина наступила на иголку и несколько дней ходила с ней в стопе. Об этом сообщает пресс-служба краевой клинической больницы.

Женщина ходила дома босиком и в какой-то момент почувствовала легкий укол в стопу. Она решила, что наступила на крошку, однако дискомфорт не исчез. Она не придала этому значения и следующие несколько дней она вела привычный образ жизни — провела тренировку по боксу и суммарно поднялась по лестнице на эквивалент 200 этажей.

Однако в какой-то момент ее нога сильно распухла и женщина обратилась в больницу. Рентген показал, что у нее в стопе находится фрагмент швейной иглы. Острый предмет вошел вертикально, обломился и из-за активной двигательной активности ушел еще глубже.

Хирург успешно удалил иглу из ноги женщины. Врач предупредил, что в подобных случаях нельзя нагружать конечность — осколок мог достичь сухожилий или сосудов. Пациентку уже выписали.

Ранее россиянин полтора года жил с 12-сантиметровой веткой в голове.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!