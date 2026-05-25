«Стыдно мучиться молча»: россиян призвали не бояться помощи психологов

Специалист Крастелев: 62% россиян готовы терпеть психологические проблемы
В России количество пациентов с депрессиями и тревожными расстройствами увеличилось на 21,5%, а продажи антидепрессантов скакнули с 13,8 млн до 23,6 млн упаковок за четыре года. При этом до сих пор большинство граждан считают, что при проблемах с психикой помощь специалиста необязательна – в этом убеждены 62% граждан, сообщил в беседе с RuNews24.ru координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

По его словам, рост различных психических расстройств отмечается как среди взрослых, так и среди подростков.

«Особенно страшно за детей. За десять лет число подростков 15–17 лет с психическими расстройствами выросло на 53%», ― заявил специалист.

Он подчеркнул, что основной проблемой остается замалчивание ментальных проблем, а также укорененное в ментальности россиян мнение о том, что с психологическими проблемами справляться нужно самим без помощи врачей – в это верят 62% жителей страны. Во многом это связано со страхом осуждения, убежден Крастелев.

В то же время он отметил и позитивные изменения. Так, к психологам стала обращаться молодежь – они посещают специалистов в среднем в 2,5 раза чаще представителей старшего поколения. Кроме того, многие ищут другие инструменты самопомощи, включая йогу, поддержку коучей, кризисные чаты и так далее.

Для улучшения ментального здоровья россиян важно менять культуру на федеральном уровне, чтобы беседы о психическом здоровье стали нормой для общества, убежден специалист. Также он призвал сделать психологическую помощь доступнее, отметив, что сегодня в России на 100 тыс. населения приходится всего восемь психологов.

Специалист предупредил, что если долго затягивать с обращением к специалисту и пытаться замалчивать и терпеть проблемы с ментальным здоровьем, впоследствии это может потребовать более сложного лечения.

«Говорить об этом не стыдно. Стыдно мучиться молча, когда можно жить полноценной жизнью», ― заключил Крастелев.

До этого врач-психиатр Александр Федорович заявил, что в России в последнее время наблюдается «тотальная гипердиагностика» депрессий. По его словам, нередко такой диагноз ставится непрофессионалами и является неверным, а опасность заключается в том, что такая диагностика сопровождается назначением психотропных лекарств.

Ученые ранее выяснили, что гены неандертальцев могут быть «виновниками» депрессии.

 
