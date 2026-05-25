Кусок здания рухнул на голову женщине в Петербурге

В Петербурге 34-летней женщине на голову рухнул кусок здания. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 25 мая на Малой Монетной улице. Фрагмент штукатурки откололся от фасада жилого дома и сорвался вниз. Фрагмент отделки приземлился прямо на голову прохожей. Пострадавшую с подозрением на сотрясение мозга отвезли в Мариинскую больницу.

Глава района Дмитрий Ваньчков прибыл на место происшествия через пять минут. Место, где произошло обрушение, огородили.

Также на место прибыли промышленные альпинисты — они осмотрят и оценят безопасность остальных частей фасада. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося, надзорное ведомство установит ответственных за содержание здания.

