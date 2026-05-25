Два рыбака не выжили в Омской области, случайно задев удочкой провода

В Омской области два рыбака получили удар током и не выжили, случайно задев провода удочкой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел на реке Иртыш вблизи поселка Горячий Ключ, когда 54-летний мужчина ловил рыбу телескопической снастью. При очередном забросе он случайно коснулся линии электропередач — удар током получил и он, и его 53-летний напарник.

Пострадавших с ожогами доставили в медицинское учреждение, где врачи несколько дней врачи боролись за их жизни. Однако в результате ни одного из рыбаков спасти не удалось.

По факту случившегося назначена проверка. Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

