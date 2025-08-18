В Омске рыбака ударило током, когда он закидывал удочку

В Омске следователи проводят проверку по факту несчастного случая на озере, мужчину ударило током на рыбалке, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на озере в районе улицы Рокоссовского. Местный житель отправился на рыбалку. Мужчина закидывал удочку, случайно задел провод линии электропередачи и получил удар током.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого на пляже Владивостока ребенка ударило током от скамейки. Инцидент произошел недалеко от мыса Кузнецова. Как рассказала мать, вместе с двухлетним ребенком они гуляли рядом с подсвеченными лавочками. В какой-то момент мальчик дотронулся до сиденья и получил удар током.

Ранее в Омской области подросток красил фасад дома и получил удар током.