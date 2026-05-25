Тело убитой женщины и ее раненых внучек нашли в Тульской области

В Тульской области обнаружили убитую женщину и ее раненых малолетних внучек. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в поселке Ханино Суворовского района. В больницу в тяжелом состоянии доставили двух сестер в возрасте восьми и 11 лет, а также их родственницу. У всех диагностировали различные телесные повреждения, подробной информации об их состоянии не поступало. Кроме того, в доме семьи обнаружили убитой бабушку девочек.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство двоих детей и их родственницы. К следователю для проверки на причастность к случившемуся уже доставили двух человек. На месте происшествия работают криминалисты, детали и обстоятельства расправы устанавливаются.

