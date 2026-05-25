В «Лиза Алерт» раскрыли, сколько пропавших детей находят погибшими

В «Лиза Алерт» сообщили, что в 2026 году в России потерялись более 4 тыс. детей
С начала 'этого года в России потерялись больше 4 тыс. детей. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба крупнейшего российского поисково-спасательного отряда добровольцев «Лиза Алерт».

Согласно статистике, за 2026 год отряд получил 4 198 заявок о пропаже несовершеннолетних. Из них до сих пор не нашли 53 ребенка, еще 34 обнаружили погибшими. В остальных случаях пропавший выжил.

Что касается предыдущих лет, количество заявок о пропавших детях ежегодно переваливало за 10 тыс. В 2025-м отряд получил 11 162 заявки, в 2024-м — 10 942. При этом в первом случае погибшими нашли 91 ребенка, во втором — 103.

Общее количество пропавших детей, которых так и не нашли, за 2024-й и 2025-й составляет 75 человек.

Как спасти своего ребенка, чему важно научить детей в городе и в лесу, почему некоторые подростки сами сбегают из дома, а потом пропадают — читайте в интервью координатора «Лиза Алерт» «Газете.Ru».

Ранее «Лиза Алерт» заявила, что продолжит искать семью Усольцев, пропавшую в Красноярском крае.

 
