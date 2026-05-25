Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о риске спутать болезни щитовидной железы с аллергией

Врач Станкевич: эндокринные нарушения можно спутать с сезонной аллергией
YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock/FOTODOM

Весной и летом многие связывают появление сильных отеков с аллергической реакцией на пыльцу, укусы насекомых или продукты. Однако в некоторых случаях их причиной оказываются серьезные нарушения работы щитовидной железы. Об этом газете «Известия» сообщила кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

По словам эксперта, внешние проявления аллергических реакций и болезней щитовидной железы могут быть похожи, но механизмы их развития сильно различаются. При аллергии и тяжелых эндокринных нарушениях необходим разный подход к лечению, поэтому при выраженных или быстро нарастающих отеках следует брать во внимание состояние пациента с учетом его дыхания, давления, сердечного ритма, анамнеза и возможных проблем с щитовидной железой.

«Конец весны и начало лета становятся для организма периодом повышенной нагрузки. После зимы у многих сохраняются последствия нехватки солнца, дефицита витамина D, нарушений сна и перенесенных инфекций. Дополнительную нагрузку создают жара, сезонные аллергии, физическая активность на даче и подготовка к отпускам. На этом фоне такие симптомы, как сонливость, раздражительность, отечность, потливость, бессонница или колебания веса, люди часто списывают на стресс, погоду или переутомление», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что сезонные изменения могут сделать уже существующие заболевания щитовидной железы заметнее. В итоге нарушения, которые изначально протекали почти без симптомов, на фоне усталости и повышенной нагрузки на организм начинают выходить на первый план.

При этом, по словам специалиста, аллергия и нарушения работы щитовидной железы на протяжении долгого времени могут маскироваться под усталость, стресс и реакцию организма на сезонные изменения. Поэтому следует не игнорировать симптомы, которые повторяются или усиливаются.

Пройти обследование важно людям, которые постоянно испытывают слабость, сонливость, а также сталкиваются с необъяснимыми изменениями веса, устойчивыми отеками, учащенным сердцебиением, потливостью, раздражительностью, выпадением волос, сухостью кожи или нарушениями менструального цикла.

Ранее врач предупредила о неочевидных причинах кома в горле.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!