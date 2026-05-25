«Радиостанция судного дня» передала два новых сообщения

Радиостанция известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка» передала зашифрованное сообщение, в котором содержатся два слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

«НЖТИ 39791 СТЕПОДРОК 2401 0710 УЛОВОКУРД 9086 6079», — говорится в сообщении.

Предыдущий раз радиостанция УВБ-76 выходила в эфир в субботу, 23 мая. Тогда она вышла в эфир со словами «сказопат» и «снопотюль».

21 мая в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало шесть сообщений за сутки. Первое слово «жестокаин» появилось в 7:09, затем последовали «ляповнук», «блиноспас» и «вруновал». О них сообщалось в 9:10, а последними сигналами в 11:03 стали «королевна», «капосук» и «братошик».

Обычно УВБ-76 транслирует жужжащий сигнал, иногда прерывающийся на зашифрованные послания. Из-за этого характерного звука ее называют «жужжалкой».

