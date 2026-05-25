Мужчина умер после того, как попробовал популярный «детокс»

Британец умер после детокса с ядом амазонской лягушки
Житель Великобритании умер после участия в популярном «детоксе» с использованием яда амазонской лягушки, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, Кристиан Тренд потерял сознание во время ритуала с использованием камбо в Лестере и вскоре скончался. Полиция начала расследование, а его мать теперь требует запретить подобные практики в стране.

Камбо — это токсичное вещество, выделяемое амазонской лягушкой, отмечают эксперты. Его используют в «псевдодуховных» церемониях, обещающих очищение организма и улучшение самочувствия. Однако вещество может вызывать тахикардию, резкое падение давления, сильную рвоту и в некоторых случаях смерть.

Незадолго до случившегося мужчина победил агрессивную форму рака — лимфому Бёркитта — и увлекался духовными практиками и оздоровлением.

После смерти мужчины полиция арестовала 41-летнего подозреваемого по делу о введении ядовитого вещества. Позже его отпустили под залог. Причина смерти официально пока не названа — врачи проводят токсикологическую экспертизу.

Ранее врач предупредила об опасностях «детокса» с помощью соков и смузи.

 
