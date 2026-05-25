«Абсолютное зло»: соцсети обвинили в подрывании здоровья россиян

Психиатр Федорович: соцсети катастрофичны для здоровья психики россиян
Соцсети крайне негативно влияют на психику человека, практически разрушая его самодостаточность и приводя к тотальной десоциализации. Никакого положительного эффекта они не дают, а уровень контента в них зачастую «катастрофичен», убежден врач-психиатр Александр Федорович.

«Социальные сети – это абсолютное зло, потому что я не вижу ни одного аргумента, который мог бы служить в пользу этой идеи, кроме того, что это привносит раздор в психическое состояние человека», — заявил врач в пресс-центре НСН.

По его словам, соцсети разрушают понятия самоопределения и самодостаточности, а также уничтожают коллективизм, приводя к десоциализации человека. Ничего, кроме «кривого восприятия» мира они не привносят, а выходом из этой ситуации может быть только цензура контента, заключил психиатр.

До этого выяснилось, что современная российская молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние сто лет. Как отмечал эксперт по демографии Сергей Галиев, мужчины одиноки в 60% случаев, женщины – в 40%, что во многом связано с развитием технологий.

Психолог ранее объяснила, как распознать зависимость от соцсетей у ребенка.

 
