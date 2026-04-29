В России спрос на «Оземпик» растет быстрее готовности врачей его назначать

Почти 3 из 4 врачей в России уже применяют препараты с действующим веществом семаглутид (наиболее известная торговая марка — «Оземпик») в своей практике, однако относятся к ним с осторожностью и не готовы расширять назначения без дополнительных клинических подтверждений.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный «Актион Медицина» (входит в группу Актион) среди медицинских работников. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Практика назначения семаглутида уже стала массовой, но остается сдержанной по частоте применения. Согласно результатам опроса, регулярно назначают препарат 34,5% врачей, еще 41% делают это редко, а 15,5% используют его только в исключительных случаях.

При этом спрос со стороны пациентов значительно выше активности врачей: 68,4% специалистов сообщили, что пациенты сами часто просят назначить семаглутид, еще 23,1% сталкиваются с такими запросами время от времени. Таким образом, рынок фактически формируется под давлением пациентского интереса, тогда как медицинское сообщество пока сохраняет осторожную модель использования препарата.

Большинство врачей занимают выжидательную позицию. Так, 43,2% специалистов назначают семаглутид только при строгих показаниях, еще 31,5% оценивают каждый случай индивидуально. Однозначно положительно относятся к препарату 19,1% врачей, тогда как 6,2% считают, что риски пока могут превышать потенциальную пользу.

Фактически сформировалась модель контролируемого использования: препарат уже вошел в практику, но пока не стал стандартом лечения.

Наиболее частыми медицинскими основаниями для назначения остаются контроль хронических заболеваний и коррекция массы тела. Контроль сахарного диабета второго типа называют основной причиной назначения 46% врачей, снижение веса — 41,5%, профилактику осложнений при метаболическом синдроме — 9,5%.

При этом профиль назначения заметно различается по специальностям: эндокринологи чаще используют препарат для контроля диабета, а терапевты и диетологи — для снижения веса и коррекции метаболических нарушений.

Практически все врачи сталкиваются с нежелательными реакциями при применении препарата. Снижение аппетита как ожидаемый эффект наблюдают 89% специалистов, тошноту и рвоту — 76%, диарею или запор — 62%. При этом лишь 2% врачей сообщили, что не наблюдали побочных эффектов у пациентов.

Это подтверждает, что терапия требует медицинского контроля и индивидуального подбора схем лечения.

Врачи готовы чаще назначать семаглутид, но только при выполнении ряда условий. Появление долгосрочных данных безопасности называют ключевым фактором 38,5% специалистов, утверждение официальных клинических рекомендаций — 34%, снижение стоимости препарата — 15,5%.

Отдельно руководители медицинских организаций указывают на административные и юридические риски. По их мнению, расширение практики назначения возможно только при появлении нормативной базы, которая защитит врача при использовании препарата вне стандартных показаний.

«Семаглутид уже занял устойчивое место в медицинской практике, но пока остается инструментом точечного применения. Спрос на препарат формируется не через врачебные рекомендации, а через ожидания пациентов. Это создает новую управленческую и клиническую нагрузку на медицинскую систему: врач вынужден балансировать между популярностью терапии и отсутствием окончательных стандартов ее применения.

Врачи активно используют препарат, однако ждут более четких клинических рекомендаций и долгосрочных данных о его безопасности. Ведь вслед за желаемыми эффектами — снижение аппетита, снижение веса, восстановление тканей печени при метаболическом синдроме, бывают и не неожиданные — например, пациент, принимающий семаглутид, должен значительно дольше не есть перед операцией или эндоскопическим исследованием, так как пища дольше остается в желудке. Еще один интересный побочный эффект — снижение объема мышечной массы», — говорит Наталья Журавлева, ведущий эксперт «Актион Медицина» (входит в группу Актион).

