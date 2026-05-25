Юрист рассказал, как вернуть деньги за неудачную программу похудения

Если приобретенная программа похудения оказалась неэффективной, то вернуть деньги за нее можно в том случае, если исполнитель обещал достижение конкретного результата в определенный срок. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист-медиатор Дмитрий Хрулев.

«Сам факт того, что вес не ушел, основанием для возврата денег не является, результат похудения гарантировать невозможно, и суды это понимают. Но если в рекламе или оферте обещан конкретный минус N килограммов, недостижение этого результата уже становится доказательством ненадлежащей услуги и открывает статьи 10, 12 и 29 Закона о защите прав потребителей. «Не помогло» само по себе не работает, а «обещали и не сделали» работает почти всегда», — сказал он.

По словам Хрулева, если услугу оказывал врач-диетолог в медорганизации — это медицинская деятельность с лицензией Минздрава и ответственностью за вред здоровью, если нутрициолог, коуч или онлайн-школа — это информационно-консультационная услуга. Он отметил, что от услуги можно отказаться в любой момент и оплатить лишь фактические понесенные расходы исполнителя.

«Статья 32 дает право отказаться от договора в любой момент с оплатой только фактических расходов исполнителя, доказывать которые обязан он сам. Статья 29 применяется при недостатках услуги и позволяет требовать уменьшения цены, повторного оказания либо полного возврата при существенных дефектах. Статья 12 закрывает случаи, когда не раскрыты квалификация, методика или противопоказания. Для обещанного результата сильнее всего связка статьи 10 ЗоЗПП и статьи 5 закона о рекламе. К сумме договора добавляется неустойка 3% в день по статье 28 пункту 5 (статья 31 задает десятидневный срок удовлетворения требований и отсылает к той же формуле), моральный вред, убытки на восстановление здоровья по статье 14 в полном объеме независимо от вины, плюс штраф 50% от присужденной суммы по пункту 6 статьи 13. Госпошлина по искам до миллиона рублей не уплачивается», — пояснил он.

Хрулев подчеркнул, что типовая программа вместо индивидуальной, ложная реклама и отсутствие у специалиста диплома квалифицируются как нарушения, на которые можно пожаловаться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор или ФАС.

«Обещания минус десять килограммов за месяц бьют по статье 10 ЗоЗПП и статье 5 закона о рекламе. Сюда же типовой PDF вместо обещанного индивидуального плана, отсутствие у специалиста заявленного диплома, назначение лечения без лицензии, проигнорированные противопоказания (потенциально статья 238 УК РФ), несоответствие курса описанию на сайте, навязанные автосписания. Сначала нужны доказательства, то есть договор, чеки, скриншоты рекламы, переписка, записи консультаций. Затем претензия заказным письмом с описью вложения, срок исполнения 10 дней. Параллельно жалоба в Роспотребнадзор, при медуслугах — в Росздравнадзор, при ложной рекламе — в ФАС, при оплате картой — чарджбэк через банк», — заявил он.

