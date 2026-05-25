Начальника полиции отстранили от службы после проверки рабочего телефона нейросетью

В Лондоне начальника полиции отстранили от службы после того, как система искусственного интеллекта обнаружила «сексуальный контент» на его рабочем телефоне, пишет Daily Mail.

Под проверку попал офицер Джеймс Деллер, который руководит примерно 1200 констеблями. Его имя оказалось среди более чем 100 сотрудников полиции, отмеченных новым программным обеспечением для мониторинга от американской компании Palantir Technologies.

Система анализирует данные на служебных телефонах и ноутбуках полицейских. После срабатывания оповещения против Деллера начали дисциплинарное разбирательство. Если обвинения подтвердятся, его могут уволить.

При этом уголовное дело против офицера не возбуждено. В полиции Лондона заявили, что Деллер не арестован и официальных обвинений ему не предъявлено.

На внедрение ИИ-системы потратила почти £500 тысяч. Технологию используют в рамках кампании по выявлению нарушений внутри ведомства.

Федерация полиции Лондона раскритиковала использование такой системы. Представители организации заявили, что борьба с нарушителями необходима, однако обычные офицеры не должны чувствовать себя под постоянным контролем «Большого Брата».

