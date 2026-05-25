Вена оставила без награды австрийку, спасшую советских пленных в годы ВОВ

Австрия не наградила Марию Лангталер, прятавшую узников лагеря Маутхаузен
Австрия оставила без награды Марию Лангталер, которая в 1945 году прятала советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. Об этом сообщил РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

В начале февраля 1945-го в Маутхаузене произошло восстание, в результате чего из лагеря сбежали около 500 советских военнопленных. На них открыли охоту подразделения СС и вермахта, а также жители окрестных деревень. Эти события вошли в историю под названием «Охота на зайцев». Однако среди местных жителей были и те, кто помогал пленным и прятал их от фашистов.

Мария Лангталер была крестьянкой, которая, рискуя жизнью, спасала советских военнопленных». Россия в марте 2021 года наградила ее орденом Мужества.

По словам Васильева, власти Австрии до сих пор так и не выступили с публичной политической и моральной оценкой действий своих граждан, открывших охоту на бежавших из концлагеря советских военнопленных.

Лагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. В нем погибли более ста тысяч узников, в том числе 30 тысяч граждан СССР. Лагерь был передан австрийской стороне советскими властями в 1947 году с условием создания мемориала.

Ранее в МИД РФ обвинили «Маутхаузен» в проведении аморальной линии.

 
