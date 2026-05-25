Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Нигерии 16-летний подросток выдавал себя за 30-летнего и пытался участвовать в выборах

OC: 16-летний подросток в Нигерии попытался избраться в Палату представителей
abinalajabi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Нигерии 16-летний подросток выдавал себя за 30-летнего и пытался избраться в Палату представителей, пишет Oddity Central.

В Нигерии разгорелся скандал вокруг кандидата в Палату представителей Махмуда Садиса Бубы, известного в соцсетях как «Чудо Зарии». Он рассказывал, что ему 30 лет, у него есть школьный аттестат, а раньше он работал водителем. Африканец также заявлял, что решил пойти в политику по просьбе жителей своего округа. Пользователи соцсетей называли его символом перемен и инклюзивности в нигерийской политике.

Однако в сеть попали документы, согласно которым Буба якобы родился не в 1995, а в 2010 году. Это означало бы, что ему всего 16 лет, и он не имеет права участвовать в выборах.

В интернете появились фотографии паспорта, школьных документов и свидетельства о рождении, указывающие на несовершеннолетний возраст политика. Бывший учитель Махмуда также заявил журналистам, что преподавал ему в средней школе и что кандидат действительно несовершеннолетний.

Сначала сторонники Махмуда защищали его и называли происходящее клеветой, однако позже кандидата дисквалифицировали по обвинению в подделке возраста. После этого он официально снял свою кандидатуру с выборов.

Теперь в Нигерии обсуждают, как подросток смог пройти партийный отбор и стать одной из самых обсуждаемых фигур местной политики.

Ранее канадец стал первым кандидатом в истории страны, набравшим ноль голосов на выборах.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!