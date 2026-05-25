Умер «отец» японских магазинов «комбини» Тосифуми Судзуки

В возрасте 93 лет умер известный бизнесмен, создатель концепции супермаркетов-«комбини» Тосифуми Судзуки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Seven & i Holding.

По имеющейся информации, бизнесмен скончался от сердечной недостаточности 18 мая.

Reuters называет Судзуки «отцом японской индустрии магазинов у дома». При его участии в 1970-х годах в Японии начали открываться супермаркеты американской сети 7-Eleven, которые со временем превратились в «комбини» — небольшие круглосуточные точки с широким ассортиментом повседневных товаров: от напитков и готовой еды до одежды, косметики и билетов на концерт. Именно Судзуки создал бизнес-модель, в основе которой лежали продажа готовых блюд и быстрый оборот товара.

В 2005 году управление активами компании 7-Eleven перешло к холдингу Seven & I Holdings, основателем которого был Судзуки. В 2016 году он ушел с поста председателя корпорации из-за разногласий с руководством. Несмотря на это, как пишет Reuters, Судзуки сохранил влияние в сфере розничной торговли в Японии. На данный момент сеть 7-Eleven насчитывает более 22 тыс. торговых точек по всей Японии.

