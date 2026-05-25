Медведев оценил идею сократить летние каникулы в школах

Длинные летние каникулы в школах являются российской традицией, от которой нельзя отказываться. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.

Политик обратил внимание, что каникулы нужны не столько детям, сколько учителям, которым жизненно необходимо восстановить силы и подготовиться к новому учебному году. Медведев считает, что во время летних каникул дети должны уйти на перезагрузку вместе с родителями. По его словам, важно сделать досуг детей разнообразным, познавательным и активным. Для этого в каждом регионе существуют специальные программы, указал он.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил продлить учебный год для российских школьников на две недели. По его словам, было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени.

Однако в Минпросвещения РФ сочли идею о введении пятой четверти в российских школах нецелесообразной. В министерстве напомнили, что каникулы — это время для отдыха и оздоровления ребят.

Ранее Володин заявил, что школьники в России сталкиваются с чрезмерной нагрузкой.