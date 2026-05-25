Учительница совратила пятерых мальчиков и девочку

В США 25-летняя учительница биологии совратила шестерых детей. Об этом сообщает Fox 5.

Сначала женщину обвинили в изнасиловании мальчика прямо в школьной кладовке и в машине. Однако позже стало известно, что ее жертвами стали еще пятеро несовершеннолетних.

С еще одним мальчиком педагог также вступила в половую связь в салоне автомобиля. Кроме того, во время прямого эфира женщина занималась самоудовлетворением на камеру и эту трансляцию смотрели двое школьников. Еще двоим мальчикам учительница в переписке рассказывала, как именно желает вступить с ними в половую связь.

Педагог писала похожие сообщения и одной из девочек. Учительница советовала ей посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого», а затем обсуждала с несовершеннолетней ленту.

