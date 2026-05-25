Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Названы причины, почему доставка в России продолжает расти в цене

Логист Белоусов: доставка дорожает из-за усложнения системы, а не жадности
Global Look Press

Рынок логистики в России продолжает меняться, а стоимость доставки — расти. Это связано не с попыткой перевозчиков увеличить прибыль, а с комплексным удорожанием всей системы и усложнением работы отрасли. Об этом «Газете.Ru» рассказал предприниматель и эксперт в области логистики, экспедирования и цифровизации транспортной отрасли Михаил Белоусов, основатель ГК «Маршал».

По его словам, за последние 2–3 года рынок стал значительно жестче: выросла стоимость заемных средств, увеличились сроки расчетов, усилилось регулирование, а часть участников ушла с рынка.

«Доставка дорожает не потому, что кто-то захотел больше зарабатывать, а потому что система стала дороже и сложнее», — отметил эксперт.

Одним из ключевых факторов роста стоимости логистики стали изменения в расчетах между участниками рынка. Если раньше грузовладельцы оплачивали услуги в среднем за 20–30 дней, то сейчас сроки часто растягиваются до 60–100 дней после выгрузки. На фоне высокой стоимости заемных средств в предыдущие годы это создало серьезную финансовую нагрузку на перевозчиков, которым фактически приходится кредитовать рынок за свой счет.

Вторая причина роста тарифов — увеличение прямых расходов на перевозки. Существенно подорожали дизельное топливо, запчасти, обслуживание и лизинг техники. «Перевозчик просто не может ехать дешевле — иначе он работает в минус», — поясняет Белоусов.

Еще один фактор — нехватка надежных перевозчиков. Несмотря на большое количество транспорта на рынке, качественные исполнители с дисциплинированными водителями и стабильными процессами стоят дороже. Дешевые предложения часто связаны с повышенными рисками: срывами сроков, штрафами и потерями груза.

Дополнительное давление на рынок оказывают штрафы, контроль перегрузов, система «Платон», а также рост числа проверок и требований к документам. Любая ошибка может привести к прямым убыткам, поэтому компании заранее закладывают эти риски в стоимость перевозки. Отдельная проблема — неэффективность внутри логистических компаний: ручные процессы, лишние посредники и слабая автоматизация. Эти издержки в конечном итоге также перекладываются на клиента.

Цифровые платформы и биржи перевозок частично упрощают рынок: ускоряют сделки, повышают прозрачность и сокращают число посредников. Однако, как отмечает эксперт, это не решает ключевую проблему — базовые расходы продолжают расти. «Технологии экономят около 10%, но издержки выросли на 30%», — поясняет Белоусов.

По оценке эксперта, в ближайшей перспективе снижения стоимости логистики ожидать не стоит. Рынок постепенно становится более прозрачным и структурированным, но не более дешевым.

«Логистика либо становится эффективнее, либо дороже», — резюмирует Белоусов. Таким образом, рост стоимости доставки отражает системную трансформацию отрасли: переход от дешевой, но хаотичной модели к более прозрачной, регулируемой и затратной структуре рынка.

Ранее был развеян миф об астрономических зарплатах курьеров в России.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!