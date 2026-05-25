Названы причины, почему доставка в России продолжает расти в цене

Рынок логистики в России продолжает меняться, а стоимость доставки — расти. Это связано не с попыткой перевозчиков увеличить прибыль, а с комплексным удорожанием всей системы и усложнением работы отрасли. Об этом «Газете.Ru» рассказал предприниматель и эксперт в области логистики, экспедирования и цифровизации транспортной отрасли Михаил Белоусов, основатель ГК «Маршал».

По его словам, за последние 2–3 года рынок стал значительно жестче: выросла стоимость заемных средств, увеличились сроки расчетов, усилилось регулирование, а часть участников ушла с рынка.

«Доставка дорожает не потому, что кто-то захотел больше зарабатывать, а потому что система стала дороже и сложнее», — отметил эксперт.

Одним из ключевых факторов роста стоимости логистики стали изменения в расчетах между участниками рынка. Если раньше грузовладельцы оплачивали услуги в среднем за 20–30 дней, то сейчас сроки часто растягиваются до 60–100 дней после выгрузки. На фоне высокой стоимости заемных средств в предыдущие годы это создало серьезную финансовую нагрузку на перевозчиков, которым фактически приходится кредитовать рынок за свой счет.

Вторая причина роста тарифов — увеличение прямых расходов на перевозки. Существенно подорожали дизельное топливо, запчасти, обслуживание и лизинг техники. «Перевозчик просто не может ехать дешевле — иначе он работает в минус», — поясняет Белоусов.

Еще один фактор — нехватка надежных перевозчиков. Несмотря на большое количество транспорта на рынке, качественные исполнители с дисциплинированными водителями и стабильными процессами стоят дороже. Дешевые предложения часто связаны с повышенными рисками: срывами сроков, штрафами и потерями груза.

Дополнительное давление на рынок оказывают штрафы, контроль перегрузов, система «Платон», а также рост числа проверок и требований к документам. Любая ошибка может привести к прямым убыткам, поэтому компании заранее закладывают эти риски в стоимость перевозки. Отдельная проблема — неэффективность внутри логистических компаний: ручные процессы, лишние посредники и слабая автоматизация. Эти издержки в конечном итоге также перекладываются на клиента.

Цифровые платформы и биржи перевозок частично упрощают рынок: ускоряют сделки, повышают прозрачность и сокращают число посредников. Однако, как отмечает эксперт, это не решает ключевую проблему — базовые расходы продолжают расти. «Технологии экономят около 10%, но издержки выросли на 30%», — поясняет Белоусов.

По оценке эксперта, в ближайшей перспективе снижения стоимости логистики ожидать не стоит. Рынок постепенно становится более прозрачным и структурированным, но не более дешевым.

«Логистика либо становится эффективнее, либо дороже», — резюмирует Белоусов. Таким образом, рост стоимости доставки отражает системную трансформацию отрасли: переход от дешевой, но хаотичной модели к более прозрачной, регулируемой и затратной структуре рынка.

