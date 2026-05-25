В Венесуэле заключенные устроили беспорядки и захватили тюрьму

В Венесуэле заключенные захватили территорию тюрьмы в штате Баринас. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает неправительственный Центр мониторинга тюрем (Observatorio Venezolano de Prisiones).

Сразу после утреннего прослушивания национального гимна более 1,3 тыс. заключенных тюрьмы INJUBA , включая и женщин, начали забастовку. Часть заключенных поднялась на крыши тюремных башен и там подожгла матрасы.

По утверждению правозащитников, охрана открыла огонь по протестующим. Родственники заключенных попытались помешать входу в тюрьму подразделений национальной гвардии, однако сделать этого не смогли. После этого на территории исправительного учреждения были слышны выстрелы и взрывы, поднимались клубы слезоточивого газа.

Непосредственным поводом для беспорядков стал крайне жесткий режим содержания, установленный новым начальником тюрьмы.

18 января сообщалось, что заключенные одновременно устроили бунт в трех тюрьмах Гватемалы и взяли в заложники 46 человек.

Ранее во Франции заключенный напал на надзирателей.

 
