Стоматолог призвал воздержаться от покупки стаканчиков с семечками на пляже

Стоматолог Лысенков: семечки на пляже ведут к микротрещинам и повреждают эмаль

Привычка щелкать семечки зубами во время отдыха на пляже может приводить к повреждению эмали, микротрещинам и повышенной чувствительности зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказал cтоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

«Главная опасность связана не столько с самими семечками, сколько со способом их употребления. Большинство людей раскусывают шелуху передними зубами, создавая постоянную механическую нагрузку на эмаль. При регулярном повторении это может приводить к появлению микротрещин, сколов и постепенному истончению твердых тканей зуба», — объяснил врач.

Как отметил Лысенков, особенно уязвимы люди, у которых уже есть повышенная чувствительность зубов, скрытые трещины эмали, кариес или привычка сильно сжимать челюсти. В такой ситуации постоянное раскусывание твердой шелухи становится дополнительным травмирующим фактором.

Специалист обратил внимание, что микротрещины на ранних этапах человек обычно не замечает.

«Однако со временем могут появляться повышенная чувствительность к холодному, горячему и кислому, ощущение шероховатости зубов, дискомфорт при жевании. Кроме того, через микроповреждения в эмаль легче проникают пигменты и бактерии, что увеличивает риск потемнения зубов и развития кариеса», — предупредил врач.

Еще одной проблемой, по словам стоматолога, становится травматизация десен и слизистой оболочки полости рта острыми краями шелухи.

«Мелкие повреждения могут воспаляться, особенно если человек употребляет семечки регулярно и при этом недостаточно тщательно ухаживает за полостью рта», — отметил Лысенков.

Он также добавил, что на пляже далеко не всегда есть возможность полноценно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот после такого перекуса. Остатки шелухи и частички пищи дополнительно скапливаются между зубами и создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Кроме того, стоматолог обращает внимание, что многие люди во время отдыха щелкают семечки практически автоматически и в очень больших количествах. Из-за постоянной однотипной нагрузки могут страдать не только зубы, но и височно-нижнечелюстной сустав, особенно у людей с нарушением прикуса или бруксизмом.

«Гораздо безопаснее очищать их руками, а не зубами. Такой способ позволяет снизить нагрузку на эмаль и уменьшить риск микроповреждений», — посоветовал стоматолог.

Если после употребления семечек появилась чувствительность зубов, шероховатость эмали или неприятные ощущения при надкусывании пищи, специалист рекомендовал обратиться к стоматологу.

