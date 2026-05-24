Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Калужской области третьи сутки ищут пропавшую после школы девочку-подростка

В Обнинске ищут 14-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы
Telegram-канал «Baza»

В Калужской области третьи сутки ищут 14-летнюю девочку Аллу Доброскину, которая не вернулась домой после школы. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Калуга».

Местонахождение школьницы неизвестно с 21 мая — в тот день она ушла на учебу, но домой после уроков не вернулась.

В тот же день девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с заправочной станцией в районе Белоусово на трассе около полуночи. Именно в этом направлении живут бабушка и дедушка девочки. Между тем они рассказали, что внучка к ним не заходила.

Как пишет Baza, друзья девочки думали, что она могла поехать к своему другу, однако и у него пропавшую школьницу не нашли. Родители также не понимают, куда их дочь могла направиться.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Приметы: рост — 160 см, голубые глаза, волосы светлые крашеные. Алла была одета в черную кофту с капюшоном, белую рубашку, черную юбку и черные кроссовки. Поисковики просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось об исчезновении известного стримера.

 
Теперь вы знаете
Запад осудил удар «Орешником», больные Эболой сбежали из медцентра, а Трамп «переодел» Обаму. Главное за 24 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!