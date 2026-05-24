В Калужской области третьи сутки ищут пропавшую после школы девочку-подростка

В Обнинске ищут 14-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы

В Калужской области третьи сутки ищут 14-летнюю девочку Аллу Доброскину, которая не вернулась домой после школы. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Калуга».

Местонахождение школьницы неизвестно с 21 мая — в тот день она ушла на учебу, но домой после уроков не вернулась.

В тот же день девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с заправочной станцией в районе Белоусово на трассе около полуночи. Именно в этом направлении живут бабушка и дедушка девочки. Между тем они рассказали, что внучка к ним не заходила.

Как пишет Baza, друзья девочки думали, что она могла поехать к своему другу, однако и у него пропавшую школьницу не нашли. Родители также не понимают, куда их дочь могла направиться.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Приметы: рост — 160 см, голубые глаза, волосы светлые крашеные. Алла была одета в черную кофту с капюшоном, белую рубашку, черную юбку и черные кроссовки. Поисковики просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

