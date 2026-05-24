В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по школьникам во время перепалки

В Подмосковье подростки попали в больницу после конфликта с местным жителем. Об этом сообщает Baza.
Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Как рассказали очевидцы, мужчина по имени Алексей сидел на лавке. К нему подошел пьяный подросток, которого удалось отогнать.
Позже он вернулся со сверстником, у которого при себе был нож. Во время новой стычки Алексей выстрелил в землю из травматического пистолета, чтобы отпугнуть подростков. Спустя непродолжительное время несовершеннолетние пришли с травматической винтовкой.
В какой-то момент один из школьников ударил мужчину по голове, затем другой направил на него оружие. В результате Алексей открыл стрельбу.
«Обоим подросткам пули попали в ноги, а одному из них ещё в живот. Оба были госпитализированы», – сообщается в публикации.
Сам стрелок не пострадал, его задержали. Сейчас сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.
