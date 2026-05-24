В Белграде закончились столкновения противников Вучича с полицией

В Белграде при столкновениях оппозиции с полицией задержали 23 человека

В Белграде закончились столкновения между полицией и противниками президента Сербии Александара Вучича. Об этом заявил журналистам вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, его слова приводятся на сайте МВД республики.

По словам министра, в ходе беспорядков были задержаны 23 человека. На данный момент протестующие разошлись, а сотрудники полиции снимают защитную экипировку и покидают центр Белграда. Городские службы приступили к уборке мусора и разборке баррикад.

Дачич решительно осудил нападение протестантов на правоохранителей, назвав их действия «экстремизмом, насилием и ненавистью». Он добавил, что сейчас ситуация стабильна — полиции удалось установить «общественный порядок и мир».

Антиправительственный митинг прошел в центре Белграда накануне вечером. Тысячи человек вышли на площадь Славия с флагами Сербии, транспарантами и антиправительственными лозунгами, макетами зеленого огурца и троянского коня высотой в несколько метров. Митингующие свистели и прыгали, выкрикивая, что тот, кто этого не делает, — сторонник властей.

После протеста на площади Славия некоторые отправились к лагерю сторонников Вучича в Пионерском парке. Они забросали кордон полиции пиротехникой, бутылками и другими предметами, а также подожгли мусорные баки. Правоохранители применили в ответ физическую силу и слезоточивый газ.

Ранее в Сербии на фоне протестов остановились поезда.