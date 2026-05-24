Врач предупредила, что самостоятельная расшифровка анализов усиливает тревожность

Самостоятельная интерпретация медицинских анализов становится распространенной практикой, однако часто приводит к росту тревожности. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Жернова, врач-терапевт, майер-терапевт Медицинского курорта VERBA.

По ее словам, тревожность сама по себе — естественная реакция на неопределенность, но в условиях возможности ознакомиться с информацией о симптомах, заболеваниях и т.д. она усиливается. Современный человек стремится контролировать состояние здоровья через данные, однако без медицинской подготовки это создает искаженное восприятие.

«Сегодня любой может открыть референсные значения, сопоставить их со своими результатами и сделать выводы. Возникает ощущение, что анализы читаются как книга. Но без клинического мышления такое чтение часто становится источником тревоги. Важно помнить, что лабораторная норма — это статистическая величина, а у конкретного человека возможны индивидуальные колебания. Любое отклонение вне контекста начинает восприниматься как патология, но это не всегда так», — пояснила Светлана Жернова.

Она добавила, что ситуацию формируют несколько факторов. Один из значимых факторов – отсутствие доверия к врачу, которое часто снижается на фоне открытости медицинской информации. Самые разнообразные лабораторные исследования теперь стали доступнее, и пациенты все чаще назначают их себе самостоятельно. В итоге они остаются с результатами один на один и пытаются интерпретировать их через интернет или искусственный интеллект.

Специалист подчеркнула, что корректная интерпретация анализов возможна только с учетом анамнеза, симптомов и общего состояния пациента.

«Что делать? Представьте, что тревога — это источник энергии, требующий правильной фокусировки. Не боритесь с ней, а измените подход. Начните с консультации в клинике, которой доверяете. Найдите специалиста, который выслушает, осмотрит и уделит внимание каждому симптому. Благодаря такому подходу вы получите индивидуальный профиль обследования, включающий не только анализы, но и уточняющие исследования. Итогом станет либо своевременный диагноз, либо персональный план сохранения здоровья», — уточнила Светлана Жернова.

