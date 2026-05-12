Россиянам стали массово назначать бесполезный анализ на кортизол

Врач Шерашова: анализ на кортизол, который назначают все чаще, очень переоценен

Анализ на кортизол входит в десятку самых популярных анализов. Эта мода объясняется тем, что у кортизола репутация «гормона стресса». На него «сваливают» утомляемость, избыточный вес, круги под глазами, отеки, большой живот, рассказала «Газете.Ru» Елена Шерашова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог медицинской клиники Adaptogenzz.

Эксперт полагает, что этот показатель слишком переоценен и нередко заслоняет проблемы со здоровьем, которые надо рассматривать в комплексе.

«Кортизол вырабатывается в надпочечниках и является гормоном выживания — оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». Именно эта система решает, как организм адаптируется к стрессам, нагрузкам, отвечает за иммунитет и метаболизм,» — объяснила она.

Кортизол включается, когда стресс затягивается, помогая телу поддерживать энергию, контролировать воспаление и давление. Но надо понимать, что он — лишь один из трех ключевых игроков. Не менее важны другие.

«Адреналин — реагирует мгновенно, если нужно спасаться бегством или резко собраться. Альдостерон — хранитель баланса. Он следит за тем, чтобы вода и соли (электролиты) распределялись правильно», — отметила врач.

У кортизола есть особенность — он реактивен.

«И его показатели могут меняться только из-за того, что вы слегка понервничали в момент забора крови из вены для анализа. Повышение уровня кортизола может быть физиологическим и зависит также от времени суток. В ранние утренние часы от 6 до 8 выше, чем в течение дня. Как правило, это незначимые отклонения, не сопровождающиеся никакими симптомами», — пояснила специалист.

Если врач сомневается в результате, то должен провести углубленное обследование: определение свободного кортизола в моче, проведение стимуляционных гормональных тестов, определение уровня электролитов: калия и натрия. Но самое главное — надо ориентироваться на жалобы пациента и характерные симптомы.

«В большинстве случаев показатели крови, связанные с высоким или сниженным уровнем кортизола, сопровождаются достаточно выраженными симптомами, и врач-эндокринолог может заподозрить тяжелое заболевание надпочечников или гипофиза, как только пациент переступает порог кабинет. К счастью, это очень редкие заболевания», — отметила эксперт.

Однако, распространенный «кортизоловый живот» не имеет отношение к нарушению функции надпочечников. При таком изолированном симптоме нет смысла сдавать анализ на кортизол. Врач заметила, что в среднем по Москве анализ стоит 900 рублей.

«К сожалению, в последнее время в медицинской практике встречаются случаи, когда при даже незначительном повышении уровня кортизола назначаются антидепрессанты и БАДы. Очевидно, что такой подход является псевдолечением, так как подобные препараты не имеют никакого отношения к функции надпочечников и не существует никаких показаний для назначения лечения по снижению уровня кортизола», — заявила врач.

По ее словам, эндокринолог дает оценку жалобам, изучает анамнез, характер питания и физических нагрузок, смотрит на совокупность симптомов и на основании общей картины назначает необходимые исследования для подтверждения или исключения нарушения функции надпочечников.

«В случаях, когда пациент озадачен наличием повышением уровня кортизола в анализе крови, также наличием избыточного отложения жира в области живота – следует обратиться к эндокринологу, чтобы найти грамотный подход к решению проблемы», — резюмировала она.

