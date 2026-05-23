Мальчика спасли из люка фонтана на Симферопольском бульваре в Москве

РИА Новости: ребенка вытащили из люка в фонтане на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы ребенка вытащили из люка фонтана, который вместе с другими несовершеннолетними открыл во время игры. Об этом сообщает РИА Новости на информацию от правоохранительных органов.

ЧП произошло на Симферопольском бульваре. По предварительным данным, дети сами октрыли крышку люка в чаше фонтана, когда играли там, и один из них нечаянно провалился внутрь. Оперативные службы быстро отреагировали на инцидент: ребенка вытащили, он вне опасности.

Telegram-канал Mash утверждает, что шестилетнего мальчика «засосало в трубу во время слива воды в фонтане», и «он полностью провалился в отстойник».

Светодинамический фонтанный комплекс из двух фонтанов — классического и сухого — появился при благоустройстве участка Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара в 2022 году. Классический фонтан символизирует парусную лодку, а сухой — волны, по которым она плывет. С наступлением темноты в комплексе включается подсветка.

Сотрудники МЧС и коммунальных служб регулярно предупреждают о недопустимости нахождения в чашах городских фонтанов, особенно если речь идет о несовершеннолетних.

