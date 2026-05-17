Нутрициолог посоветовала три полезных маринада для шашлыка на замену уксусу

О том, как сохранить вкус шашлыка и избежать тяжести, изжоги и нагрузки на печень и поджелудочную железу, «Газете.Ru» рассказала Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт компании Biogena.

«Уксус (особенно столовый) — агрессивный раздражитель для слизистой желудка. При гастрите, язве, хроническом панкреатите или даже при повышенной кислотности, маринады с уксусом не рекомендуются. Они могут обострять состояние при хронических заболеваниях, провоцировать неприятные ощущения, изжогу. Можно заменить уксус безопасными природными компонентами, которые будут улучшать вкус мяса», — объяснила она.

Она назвала три полезных маринада.

Первый — цитрусовый маринад.

«Лимон, лайм или грейпфрут содержат фруктовые кислоты, которые мягко расщепляют белок. Кроме того, витамин С в цитрусах помогает усваиваться железу из мяса — это отличная профилактика анемии. Смешайте сок 2-х лимонов, цедру одного апельсина, 2 ст. ложки оливкового масла, пучок кинзы или петрушки (мелко нарежьте) и черный перец. Замаринуйте мясо на 2-3 часа», — посоветовала эксперт.

Второй — маринад на минералке.

«Сильногазированная минеральная вода — секрет шеф-поваров. Пузырьки углекислого газа делают мясо невероятно нежным без лишнего жира и кислоты. Это самый нейтральный вариант для людей с чувствительным пищеварением. Залейте мясо минералкой так, чтобы она его полностью покрыла (мясо не должно «плавать» в воде). Добавьте соль, перец, сушеный базилик и розмарин. Оставьте на 4-6 часов в холодильнике», — объяснила Попкова.

Третий — маринад на кисломолочных напитках (кефир, айран, тан).

«Это идеальный выбор. Эти продукты содержат молочную кислоту и ферменты, они частично разрушают жесткие коллагеновые волокна, так что шашлык становится нежнейшим. Плюс сохраняется сочность, так как жир, содержащийся в кисломолочных продуктах будто «запечатывает» его изнутри. На 1 кг мяса возьмите 500 мл кефира или тана. Добавьте 1 головку репчатого лука нарезанного кольцами крупно, пару зубчиков чеснока, кориандр и черный перец. Маринуйте 3-5 часов», — посоветовала нутрициолог.

Даже самый идеальный маринад не сделает пикник полезным, если вы едите только мясо. Употребление большого количества белка без клетчатки перегружает ферментную систему печени и поджелудочной железы. Поэтому ваш спутник на тарелке — овощи и зелень. Свежие огурцы, помидоры, сладкий перец, листья салата, руккола, укроп и петрушка.

«Я часто вижу, как на пикнике один человек съедает до килограмма мяса. Это колоссальная нагрузка на систему пищеварения. Физиологическая норма потребления для блюда — примерно 300 граммов готового продукта. Этого достаточно, чтобы насытиться и получить удовольствие. Остальное место на тарелке должны занимать овощи», — заявила Попкова.

