В посольстве призвали вернуть в Россию подлодку, затонувшую у берегов Швеции

Субмарина Российского императорского флота «Сом», затонувшая у берегов Швеции в 1916 году во время боевого задания, должна вернуться на родину, говорится в заявлении посольства РФ в Швеции в Telegram-канале.

Там отметили, что «Сом» — одна из старейших подлодок и ценна для мирового технического наследия. Россия и Швеция на разных уровнях обсуждали необходимость подъема подлодки для реставрации и последующей передачи профильному музею.

«В нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу», — говорится в посте.

В диппредставительстве надеются, что «Сом» вернется на родину и войдет в музейное наследие страны.

Летом 2015 года шведские водолазы обнаружили затонувшую мини-подлодку. На ее корпусе были надписи на кириллице. Подлодка была обнаружена пустой, без внешних повреждений. Ее длина составляет 20 м, ширина — 3 м.

Ранее ВМС США раскрыли местонахождение ядерной подводной лодки.

 
