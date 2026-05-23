Москвичам пообещали похолодание в последнюю неделю мая

Синоптик Макарова: в Московском регионе на следующей неделе похолодает
Температура на 4–5 градусов ниже нормы, соответствующая началу мая, прогнозируется в Москве на следующей неделе. Об этом «Интерфакс» сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, на следующей неделе жители Москвы и Подмосковья будут отдыхать от жары, так как в регионе будет прохладная погода, безветренная погода, благодаря чему экологическая обстановка улучшится.

В начале рабочей недели температура будет достигать +20°C, а к выходным опустится до +12...+17°C, что на 2–4 градуса ниже нормы, уточнила Макарова.

В понедельник будет облачно с прояснениями, ночью пройдет кратковременный дождь. Также синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду во вторник и среду.

Макарова добавила, что на следующей неделе ожидается понижение атмосферного давления: минимальный показатель в ночь на четверг составит 730 мм рт. столба.

До этого москвичам пообещали в субботу переменную облачность и грозу.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании после жары.

 
