В Подмосковье полиция начала проверку из-за видео, на котором мужчина избивал девочек

В Московской области началась доследственная проверка после публикации видео с жестоким обращением с детьми, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Сотрудники полиции нашли ролик с издевательствами над несовершеннолетними в ходе мониторинга соцсетей. На кадры, снятых в лифте на улице Бояринова в подмосковной Балашихе, попало избиение маленькой девочки взрослым мужчиной, который при этом еще и ругался матом. Личность нападавшего уже установлена, с ним работают оперативники.

Жалобу на мужчину собирались подавать жильцы дома, возле которого было снято видео. Они планировали оформить коллективное заявление в полицию. Видео, на основании которого в итоге была начата проверка, изначально появилось в балашихинских телеграм-каналах и VK-пабликах.

Судя по ролику, в полночь 23 мая мужчина кричал и ругался на двух плачущих девочек. Возле подъезда к ним подошел прохожий и поинтересовался, все ли в порядке. Одна из девочек пожаловалась, что их бьют, и начала звать на помощь, но ругавшийся на них мужчина заявил очевидцу, что является отцом обеих, а причиной конфликта якобы стало нежелание детей идти домой. Как только посторонний удалился, мужчина снова начал кричать и наносить своим жертвам побои.

К этому моменту шум уже разбудил жильцов, которые подошли к окнам и стали снимать происходящее. На камеры их смартфонов, в частности, попал момент, когда избитая девочка упала на землю, рыдая, и просила у мужчины прощения.

