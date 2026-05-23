Петербуржец увидел переписку жены с другим мужчиной и изрезал его ножом

В Петербурге ревнивец увидел переписку жены с другим мужчиной и изрезал его

В Петербурге ревнивец набросился с ножом на соперника. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Все началось с того, что местный житель обнаружил переписку жены с другим мужчиной. После этого, 21 мая, он выпил спиртное и отправился к месту работы соперника. У здания на проспекте Энгельса злоумышленник набросился на жертву с ножом и нанес не менее двух ударов ножом в область жизненно важных органов.

Довести задуманное до конца ревнивец не смог из-за того, что пострадавший активно сопротивлялся, а сам он некрепко стоял на ногах из-за алкогольного опьянения. Раненому вовремя оказали врачебную помощь. Подозреваемого задержали и предъявили обвинение по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

