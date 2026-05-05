Ревнивец изрезал возлюбленную ножом, а затем добил молотком в Тамбовской области

В Тамбовской области мужчина поссорился с возлюбленной, изрезал ее ножом, а затем добил молотком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось 1 мая в селе Столовое. 47-летний мужчина и его 51-летняя избранница выясняли отношения — между ними произошла ссора на почве ревности.

В какой-то момент мужчина схватился за нож и ранил сожительницу в ногу. Затем он переключился на молоток нанеся возлюбленной несколько ударов по голове и телу. В результате женщина не выжила.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого под стражу. Прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

