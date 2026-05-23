Туристов из России начали заставлять оформлять справки в Антальи из-за укусов комаров

С россиян, вылетающих из Антальи, требуют справки из-за укусов комаров, в подтверждение отсутствия болезней. Документ обходится примерно в €120 (около 9,9 тыс. рублей), сообщает Telegram-канал Mash.

«Одна из пострадавших рассказала нам: летела 15 мая с курорта с годовалым сыном. Сотрудников аэропорта смутили укусы комаров — они посчитали, что это заразная сыпь, значит, надо пройти дополнительный осмотр. Несмотря на то, что ребенка буквально за пару дней до этого обследовали в турецкой больнице по страховке: сделали УЗИ, дважды брали кровь и другие анализы. Все было в норме», — говорится в посте.

Однако в аэропорту мать с ребенком отправили в медпункт, поскольку справка из клиники не подошла, следует из сообщения. Как рассказала россиянка, в медпункте сотрудник «посветил малышу в рот» и выписал справку.

Но платеж за нее безналичным способом не прошел. Женщине пришлось снимать деньги якобы по курсу в 140 рублей, в то время как на сегодняшний момент курс доллара составляет около 72 рублей.

