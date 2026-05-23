В Челябинской области ногу мужчины замотало в мотоблок во время работ на огороде

В Челябинской области ногу 60-летнего мужчины во время огородных работ замотало в мотоблок. Об этом сообщает ГУ МЧС Челябинской области.

Инцидент произошел 23 мая на улице Гагарина в городе Верхний Уфалей, когда мужчина занимался вспашкой огорода. В какой-то момент кусок его штанины намотало на лопасти мотоблока вместе с ногой — самостоятельно высвободиться он не смог.

Прибывшие на место случившегося врачи скорой медицинской помощи оценили ситуацию и вызвали сотрудников экстренных служб. Работники МЧС освободили конечность мужчины, однако тот получил перелом ноги. Более подробной информации о состоянии мужчины не поступало. Его госпитализировали в больницу.

