На норвежском острове из-за шпионов закрыли общественный туалет

Dmitri T/Shutterstock/FOTODOM

На острове Андейя на севере Норвегии из-за опасений шпионажа закрыли общественный туалет. Об этом пишет газета VG.

Журналисты уточняют: из туалета зоны отдыха Буккещерка открывается вид на местную авиабазу; этот вид является, «пожалуй, самым красивым видом из всех уборных в Норвегии».

Его строительство обошлось в почти в $2,17 млн: стены туалета снаружи зеркальные, а изнутри открывается панорамный вид.

«Туалет на месте отдыха Буккещерка на острове Андейя закрыт по соображениям политической безопасности...Из него открывается вид на авиабазу Андейя, расположенную на западной части острова», – говорится в материале.

По данным издания, неизвестно, кто принял решение о закрытии туалета, однако эта мера является превентивной и со временем может быть пересмотрена.

До этого в Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона. Суд установил, что солдат, чье имя не раскрывается, пытался передать фотографии военной базы и ее местоположение на карте офицеру контрразведки, который работал под прикрытием и вступил в контакт в качестве подставного покупателя. В пользу какой страны шпионил осужденный военный, суд разглашать не стал.

Ранее министр обороны Бельгии рассказал, как страна стала целью «шпионской операции».

 
