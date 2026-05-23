Станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров

Железнодорожная станция «Джанкой» на севере Крыма закрыта для посадки и высадки пассажиров, три поезда с полуострова идут с опозданием на три часа. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Уточняется, что пассажиры, чей конечный пункт был Джанкой, едут на поезде до станции Урожайная, а оттуда их везут на автобусах до места назначения. Те пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там они садятся на поезд.

По состоянию на 10.00 мск из Крыма с опозданием в три часа следуют три поезда «Таврия»: №174 ЕвпаторияМосква, отправлением 22 мая, №092 Севастополь - Москва, отправлением 22 мая и №098 Симферополь - Москва, отправлением 23 мая.

В ГСЭ предупредили, что время задержки составов, а также нумерация вагонов могут измениться.

Причины закрытия станции Джанкой к моменту публикации не назывались.

18 мая после временного закрытия Крымского моста в пути задержали 17 пассажирских поездов» Таврия. Пассажирам поездов, задержавшихся более чем на четыре часа, предоставили воду и питание.

Ранее более 20 поездов задержались в Ростовской области после атаки БПЛА.

 
