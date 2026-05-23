В аэропортах Москвы и Подмосковья сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
В Жуковском ограничения начали действовать около часа назад.
До этого московский аэропорт Шереметьево возобновил работу после введения вынужденных ограничений. Аэропорт приостановил работу в 6:31 мск.
В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 мая перехватили и уничтожили 348 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Россией, в том числе над Московским регионом.
Поздно вечером накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили восемь украинских дронов на подлете к столице.
Ранее план «Ковер» объявили в Перми.