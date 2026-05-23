Иркутские пожарные ликвидировали открытое горение в НИИ благородных и редких металлов

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в Иргиредмете

Открытое горение ликвидировали в здании научного института в Иркутске. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.

На опубликованных ведомство кадрах из окон четвертого этажа здания, расположенного на бульваре Гагарина, еще вырываются клубы черного дыма, однако огня не видно.

Информация о задымлении в здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов поступила 23 мая в 10.58 местного времени (5.58 мск). Первая бригада пожарных обнаружила горение в одном из кабинетов здания. Причина пожара пока неизвестна.

Местные СМИ писали, что сначала дым шел от крыши здания, а затем распространился на весь этаж. Площадь пожара составила 700 кв. м. В результате пожара сгорел купол здания НИИ. Никто не пострадал, 15 сотрудников своевременно эвакуировались.

К тушению пожара привлекли 55 человек и 18 единиц техники, рассказали в МЧС.

