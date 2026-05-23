СМИ напомнили о гибели рядового Евгения Родионова

23 мая 1996 года, ровно 30 лет назад, погиб участник Чеченской войны рядовой Евгений Родионов. «Лента.ру» пишет, что спустя столько времени военнослужащего почитают как христианского мученика.

Родионов попал в плен 14 февраля 1996 года вместе с сослуживцами Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым и Александром Железновым на границе Чечни и Ингушетии. По одной из версий, боевики подъехали к пограничному посту на карете скорой помощи, после чего захватили бойцов. Сначала их семьям сообщили, что военнослужащие дезертировали, но позднее командование признало факт пленения.

По версии матери Егора Любови Родионовой, ее сына убили после отказа снять нательный крест, принять ислам и воевать против федеральных сил. Позднее женщина смогла найти и забрать останки сына.

Со временем Егора Родионова стали почитать как мученика. Его изображения появились в том числе на иконах. Мемориалы, посвященные военнослужащему, установлены в разных частях России, включая Тульскую и Пензенскую области. Его именем также названы школы, спортивные клубы и памятные турниры.

Русская православная церковь пока не канонизировала Родионова. В синодальной комиссии заявили, что не хватает достоверных свидетельств о мученической кончине в церковном смысле и того, что рядовой не вел сознательную церковную жизнь. При этом в РПЦ не исключают, что боец может быть канонизирован в будущем.

