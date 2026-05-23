Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

СМИ напомнили о гибели рядового Евгения Родионова

Ровно 30 лет назад погиб участник Чеченской войны рядовой Евгений Родионов
Павел Бедняков/РИА Новости

23 мая 1996 года, ровно 30 лет назад, погиб участник Чеченской войны рядовой Евгений Родионов. «Лента.ру» пишет, что спустя столько времени военнослужащего почитают как христианского мученика.

Родионов попал в плен 14 февраля 1996 года вместе с сослуживцами Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым и Александром Железновым на границе Чечни и Ингушетии. По одной из версий, боевики подъехали к пограничному посту на карете скорой помощи, после чего захватили бойцов. Сначала их семьям сообщили, что военнослужащие дезертировали, но позднее командование признало факт пленения.

По версии матери Егора Любови Родионовой, ее сына убили после отказа снять нательный крест, принять ислам и воевать против федеральных сил. Позднее женщина смогла найти и забрать останки сына.

Со временем Егора Родионова стали почитать как мученика. Его изображения появились в том числе на иконах. Мемориалы, посвященные военнослужащему, установлены в разных частях России, включая Тульскую и Пензенскую области. Его именем также названы школы, спортивные клубы и памятные турниры.

Русская православная церковь пока не канонизировала Родионова. В синодальной комиссии заявили, что не хватает достоверных свидетельств о мученической кончине в церковном смысле и того, что рядовой не вел сознательную церковную жизнь. При этом в РПЦ не исключают, что боец может быть канонизирован в будущем.

Ранее сообщалось, что найденная в грязи икона уберегла российского бойца в зоне СВО.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!